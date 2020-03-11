Байден победил однопартийцев в трех штатах, нарастив преимущество перед Сандерсом

Бывший вице-президент США Джозеф Байден на первичных выборах (праймериз) демократов во вторник одержал победу в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи, сделав заявку на победу в штате Айдахо. Его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - с незначительным отрывом лидирует в штатах Вашингтон и Северная Дакота. Такие оценки представила газета The New York Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Демократическая партия США во вторник проводит первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон, а также собрания партийных активистов (кокусы) в штате Северная Дакота. На кону суммарно более 360 голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов Байден остается лидером по числу поддерживающих его делегатов. Он во вторник получил суммарно уже 143 голоса. Сандерса поддерживают 82 делегата.

До начала голосования во вторник Байден лидировал по числу поддерживающих его делегатов. У него было 670 голосов, у Сандерса - 574.