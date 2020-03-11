Цены на цветные металлы - 10-03-20

ЛОНДОН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.49% и составила 1666.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.57% и составила 5495.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.36% и составила 1818.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.20% и составила 12465.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.95% и составила 16575.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.35% и составила 1950.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.32% и составила 20283.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.