Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Цены на цветные металлы - 10-03-20

Цены на цветные металлы - 10-03-20

ЛОНДОН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.49% и составила 1666.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.57% и составила 5495.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.36% и составила 1818.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.20% и составила 12465.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.95% и составила 16575.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.35% и составила 1950.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.32% и составила 20283.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации