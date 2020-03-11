“Аталанта” и “Лейпциг” вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, испанская “Валенсия” на своем поле принимала итальянскую “Аталанту” и уступила со счетом 3:4. В следующий раунд с общим счетом за две игры - 4:8 вышла “Аталанта”.

Другой матч дня состоялся в Германии, “Лейпциг” принял английский “Тоттенхэм”. Хозяева дома отправили 3 безответных мяча в ворота “Тоттенхэма”, общий счет за две игры - 4:0. “Лейпциг” продолжит борьбу в Лиге Чемпионов.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20-го марта.