Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

“Аталанта” и “Лейпциг” вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

“Аталанта” и “Лейпциг” вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, испанская “Валенсия” на своем поле принимала итальянскую “Аталанту” и уступила со счетом 3:4. В следующий раунд с общим счетом за две игры -  4:8 вышла “Аталанта”.

Другой матч дня состоялся в Германии, “Лейпциг” принял английский “Тоттенхэм”. Хозяева дома отправили 3 безответных мяча в ворота “Тоттенхэма”, общий счет за две игры - 4:0.  “Лейпциг” продолжит борьбу в Лиге Чемпионов.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20-го марта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации