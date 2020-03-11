Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как решить вопрос разгрузки судов

“В настоящее время суды, особенно суды первой инстанции, перегружены, и проблема находится в поле первичного регулирования.

Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” в качестве вариантов решения отметил факт штата судей, необходимость увеличения вспомогательного аппарата судьи, а также применение ряда механизмов, таких как определение денежного ценза в административном суде, когда решение суда первой инстанции в пользу гражданина вступает в силу без права на обжалование. “Это может быть один из механизмов, который, однако, станет серьезной смирительной рубашкой в плане роста дел. “Мы должны учитывать загруженность судей, поскольку даже самый лучший судья, если перегружен, естественно, это обстоятельство влияет как на разумные сроки, так и на качество дел”, - сказал Зограбян, подчеркнув, что система судов также должна предложить действенные механизмы, поскольку знакома с проблемой изнутри.

Член постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Артур Давтян сообщил, что предложенный им и заместителем председателя комиссии Анны Карапетян проект закона О внесении изменения в Конституционный кодекс Республики Армения направлен на урегулирование этой проблемы”.

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