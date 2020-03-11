Газета “Айастани Анрапетутюн”: Кандидат в президенты из оппозиционного политического поля

“Кандидат в президенты Республики Арцах, депутат парламента, руководитель партии “Национальное возрождение” Айк Ханумян ,известный своей оппозиционной позицией на политическом поле, по специальности международник, выступает за трансформацию страны, усиление общества, децентрализацию ресурсов, развитие власти и бизнеса, верховенство закона, политические и экономические свободы. “Наша партия - единственная политическая сила, которая может внести реальные изменения в жизни Арцаха”, - заверяет Ханумян, пытаясь вместе с товарищами по команде доказать избирателям, что предвыборная программа наиболее реалистичная.

По словам Айка Ханумяна, Арцах может быть только частью Республики Армения. “Любая мысль, которая подразумевает присоединение Арцаха или мандатное подчинение другой стране или международной организации, для нас неприемлема и предосудительна. Будущее Арцаха в контексте конфликта мы видим, как минимум, с нынешней территорией и с гораздо большим населением”, - говорит кандидат в президенты Республики Арцах, подчеркивая, что в случае прихода к власти, партия “Национальное возрождение” создаст новые реалии в зоне конфликта, соответствующие национальным интересам, и заставит международное сообщество смириться с этими реалиями”.

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