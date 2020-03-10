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Рэпер Моргенштерн попал в больницу

Рэпер Моргенштерн попал в больницу

Рэпер Моргенштерн сообщил в Instagram, что попал в больницу. Как заявил музыкант, у него диагностировали ангину. При этом накануне он рассказывал, что принимает антибиотики из-за болезни.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, решение не прерывать концерты спровоцировало осложнение болезни.

Моргенштерн добавил, что ему рекомендовали неделю постельного режима, из-за чего придется перенести концерты в других городах.


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