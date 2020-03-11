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Газета “Айастани Анрапетутюн”: ГКЗЭК выявила продавцов самого дешевого и самого дорогого газа

Газета “Айастани Анрапетутюн”: ГКЗЭК выявила продавцов самого дешевого и самого дорогого газа

“При изучении товарного рынка сжиженного газа Государственная комиссия по защите экономической конкуренции изучила деятельность АГНКС областей за период с января по май 2018  и  2019 гг. Комиссия, наблюдая за 5 наиболее крупными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в этой сфере в областях, выявила продавцов самого дешевого и самого дорогого газа.

Выяснилось, например, в Араратской области, по сравнению с другими областями, цены на сжиженный газ довольно низкие, и хозяйствующие субъекты проводят различную ценовую политику. Или же, в Ширакской области, по сравнению с другими областями, цены на сжиженный газ довольно высокие. Высокие цены со стороны компаний могут быть обусловлены неопределенностью перехода от куб / м до кг и, возможно, в дальнейшем в результате конкуренции произойдет снижение цен.

Тем не менее, чем объясняется наличие таких различных ценовых показателей? ГКЗЭК провела дополнительное исследование. Выяснилось, что ГКЗЭК с целью выяснения причин наблюдала за ценообразованием газа у хозяйствующих субъектов …”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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