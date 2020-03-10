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Авинян в “Звартноце” ознакомился с работами по предотвращению распространения коронавируса 

Авинян в “Звартноце” ознакомился с работами по предотвращению распространения коронавируса 

Вице-премьер Тигран Авинян в сопровождении министра здравоохранения Арсена Торосяна, исполняющего обязанности директора СНБ Эдуарда Мартиросяна, председателя Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, руководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда Акопа Авагяна и других официальных лиц 10 марта совершил визит в аэропорт “Звартноц”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авинян, официальные лица и сотрудники аэропорта проинформировали вице-премьера о круглосуточных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Были затронуты работы с прибывающими из стран зоны риска пассажирами, измерение температуры и другие профилактические медицинские мероприятия, заполнение адресных карточек.

Вице-премьер подчеркнул важность более эффективной организации профилактических работ и отметил, что все пассажиры (независимо от того, прибыли они из стран зоны риска или нет) должны заполнить адресные карточки, которые будут содержать информацию о странах, которые они посетили за последние 14 дней.

Тигран Авинян также присутствовал при проверке пассажиров, прибывающих в страну по одному из рейсов.


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