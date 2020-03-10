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Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

Лоукостер Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля, так как правительство Италии установило карантин по всей стране в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Арменпресс, с 11 марта 00:00 до 8 апреля 00:00 Ryanair прекращает все внутренние рейсы в Италию. С 13 марта до 8 апреля Ryanair также приостанавливает все итальянские международные рейсы.

Все пассажиры получили сегодня по электронной почте уведомления об отмене рейсов.


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