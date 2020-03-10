Никол Пашинян встретился с жителями общины Тех

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены штаба кампании «Да» прибыли в общину Тех Сюникской области. Как сообщает Арменпресс, премьер-министра и других участников кампании «Да» встретили хлебом и солью.

Пашинян подчеркнул, что «Да» победит, и выразил желание, чтобы референдум ослабил напряженность в республике.

«Конституционный референдум важен, потому что в ходе него будет зафиксировано, что ни Пашинян, ни Погосян, ни Петросян не будут иметь власти в Армении. В Армении власть имеет и будут иметь только народ. С мая 2018 года впервые после 1991 года власть действительно принадлежит народу. Я должен констатировать, что будущее Армении, жителей Армении и Арцаха зависит от одного человека, и этот человек - именно ты», - сказал Пашинян, добавив, что Конституционный суд стал последним бастионом, где находятся люди, которые надеются, что они могут снова прийти к власти.

Обращаясь к жителям общины, Никол Пашинян сказал: «Я хочу выразить уверенность, что единство Армении и Арцаха будет и дальше укрепляться. Мы преодолели или, возможно, преодолеваем разделявшую нас на протяжении многих лет логику разделения на жителей Армении и арцахцев. Я уверен, что мы никогда не вернемся к этому, и мы исключим это явление».

Он также поговорил об оскорблении друг друга и подчеркнул, что этому явлению вообще не должно быть места в жизни людей.

«Нельзя отвечать на ненависть ненавистью, и оскорблением на оскорбление. Мы живем в стране любви и солидарности, и мы не должны отвечать ненавистью», - сказал премьер-министр.

В начале своего выступления премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что Тех - первая при въезде из Арцаха в Армению община, и подчеркнул, что это село символизирует единство двух государств и народов.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица. Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.