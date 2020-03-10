Региональный директор ВБ высоко оценил шаги Армении по предотвращению коронавируса

Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса. На встрече присутствовала также директор ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией совместных программ и процессом разработки отраслевых стратегий.

Себастьян Молинеус поблагодарил вице-премьера за конструктивное сотрудничество и с удовлетворением поговорил о процессе реформ.

Директор Всемирного банка по Южному Кавказу высоко оценил шаги Армении по предотвращению коронавируса и сообщил, что Всемирный банк утвердил различные инструменты финансовой поддержки, которые в случае необходимости также могут быть доступны Армении.

Подводя итоги встречи, вице-премьер высоко оценил участие Всемирного банка в реализации реализуемых правительством Армении реформ и поблагодарил за сотрудничество.