Армения и Сербия не будут вредить интересам друг друга на международных платформах:главы парламентов

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в рамках официального визита 9-11 марта в Сербию встретился со спикером Национального Собрания Сербии Майей Гойкович.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя делегацию во главе с армянским коллегой в парламенте Сербии, М.Гойкович заметила, что эта уже вторая после встречи в рамках заседания Межпарламентского Союза. Глава законодательного органа Сербии отметила теплые исторические связи двух народов.

М.Гойкович упомянула оказанную после Спитакского землетрясения 1988 года сербским народом помощь Армении, когда при ее переброске жертвой авиакатастрофы стали сербские летчики. Она добавила, что в свою очередь Армения была одной из первых, оказавших гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Сербии годы назад.

Председатель НС, поблагодарив за приглашение и теплый прием, подтвердил существующие дружественные связи между двумя народами, в которых играет свою роль также армянская община Сербии, пользующаяся поддержкой официального Белграда. А.Мирзоян отметил, что между двумя странами есть колоссальный потенциал политического и экономического сотрудничества, который уверенно должен быть претворен в жизнь совместными усилиями. Примечателен также процесс отмены виз между Арменией и Сербией.

Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, возможное экономическое сотрудничество, более интенсивное взаимодействие двух парламентов как на двустороннем уровне между группами дружбы и постоянными комиссиями, так и на многосторонних площадках.

Главы парламентов двух стран, обратившись к конфликтам в Косово и Нагорном Карабахе, согласились, что, несмотря на существующую разницу между ними, мирные переговоры не имеют альтернативы, и достигли договоренности по меньшей мере не наносить вреда интересам друг друга на международных платформах.

В завершение встречи А.Мирзоян и М.Гойкович подписали Меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран и выступили с заявлениями для прессы.

До начала официальной встречи главы обоих парламентов возложили цветы в память летчиков, погибших в 1988 г. в авиакатастрофе.