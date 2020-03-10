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Министр обороны Армении принял посла США

Министр обороны Армении принял посла США

Министр обороны Армении Давид Тоноян 10 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси. 

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-американского двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Подведены итоги уже проделанной работы и обсужден дальнейший ход намеченных мероприятий, а также предложения по новым инициативам в рамках сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и представляющие взаимный интерес другие вопросы.


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БелТА


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