Си Цзиньпин назвал жителей закрытого из-за коронавируса Уханя героями

Председатель КНР Си Цзиньпин, который с инспекционной поездкой прибыл в закрытый на карантин из-за эпидемии коронавируса город Ухань, назвал жителей города героями и поблагодарил от имени всего народа за самоотверженность и вклад в борьбе с эпидемией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Китайский лидер подчеркнул, что после победы в войне над эпидемией коронавируса город непременно еще раз войдет в историю.

"Вся партия и весь многонациональный народ страны растроган и восхищен вами. Вся партия и весь народ благодарит жителей Уханя", - сказал Си Цзиньпин.

Город Ухань с 23 января фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.