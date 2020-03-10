В Ватикане закрывают собор Святого Петра для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрываются для туристов в рамках усиления мер по предотвращению заражения коронавирусом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов", - говорится в сообщении.