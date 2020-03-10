"Республика Армения": Сейран НИКОГОСЯН: «Медали лишь несколько скрасили наши промахи»

Несмотря на то, что армянские снайперы не остались без наград прошедшего в польском Вроцлаве чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 метров, а одна из наших участниц установила еще и континентальный рекорд, главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян не высказывает особого удовлетворения выступлениями своих подопечных. Оно и понятно: ведь главная цель – завоевание олимпийских путевок – не была достигнута. Как же так получилось? Именно это мы и попытались выяснить в интервью с наставником.

- Как вы оцениваете результаты участия наших стрелков?

- Ниже удовлетворительного. Ожидания оправдали только участники молодежных соревнований, но завоеванные им медали лишь несколько скрасили в целом неутешительные итоги выступлений членов нашей национальной сборной, не сумевших квалифицироваться на олимпиаду. Да, впервые после некоторого перерыва нам удалось завоевать золотую медаль чемпионата Европы, в связи с чем еще раз поздравляю нашего юного чемпиона Гора Хачатряна, но с основной задачей мы все же не справились. Не могу не выделить Наре Габриеляна, пробившуюся в финал молодежного чемпионата по стрельбе из пистолета. Доволен также Оганесом Маргаряном, занявшем 5 место среди взрослых в стрельбе по бегущим мишеням. Он впервые выступал в этой возрастной категории и установил личный рекорд в выездных соревнованиях. По сравнению с прошлым годом на 10 очков улучшил свой результат, доведя его до 379 баллов. В будущем он способен покорить новые высоты.

Мы рады и бронзовым медалям, завоеванным женской сборной в составе Гоар Арутюнян, Лилит Мкртчян и Арусяк Григорян в командном зачете стрельбы из ружья по движущимся мишеням. Наша команда уступила только сборным России и Украины. К тому же, Арутюнян, набрав 549 очка, установила молодежный рекорд Европы.

К сожалению, не блеснули меткой стрельбой лидеры нашей национальной сборной Грачья Бабаян и Алла Погосян. Впрочем, я еще надеюсь, что последняя сумеет завоевать олимпийскую путевку на заключительном рейтинговом турнире, намеченном на 18-25 мая в польском Пльзене.

Полностью интервью с Сейраном Никогосяном читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.