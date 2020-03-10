"Республика Армения": Немой киношедевр - под аккомпанемент оркестра

Все новое – это хорошо забытое старое. Эту расхожую фразу вполне можно применить к формату кинопоказа, набирающего популярность в последние годы: кино на большом экране в сопровождении живой музыки. Но если на заре кинематографа еще немые фильмы «озвучивали» тапёры, то в ХХI веке им на смену приходят оркестры.

Свидетелями именно такого кинопоказа, а точнее блиставшего на лучших сценах мира киноконцерта в скором времени станет и армянская публика. 6 апреля в концертном зале «Арам Хачатурян» состоится показ знаменитого фильма "Артист". На сцене прозвучит вся музыка из фильма, а озвучивать его в режиме реального времени будет Государственный симфонический оркестр Армении под руководством голландского дирижера Эрнста Ван Тила. Ну а все фортепианные партии исполнит автор музыки к фильму, оскароносный Людовик Бурс.

Чёрно-белая комедия «Артист», снятая в стилистике немого кино режиссером Мишелем Хазанавичусом, вышла на экраны в 2011 году. Эту картину считают феноменом французского кинематографа: у картины десять номинаций на "Оскар", из которых она выиграла пять - за режиссерскую работу, мужскую роль, костюмы, музыку и главную – "Лучший фильм". Также «Артист» получил высокие оценки жюри Каннского фестиваля, семь премий BAFTA и три "Золотых глобуса".

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.