"Республика Армения": У Эрдогана сносит крышу от проблем

Президент Турции Реджеп Эрдоган явно неудовлетворен итогами переговоров 5 марта в Москве с главой России Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе. Он не добился ни согласия на отвод правительственных войск Сирии к границам зоны деэскалации, которые существовали к концу апреля 2018г., до начала наступления, ни обжалования контроля САР за стратегической трассой М5, а находящуюся ныне под контролем боевиков трассу М4 Россия и Турция будут патрулировать совместно. Скрепя сердце Эрдоган согласился на установление режима прекращения огня. Эксперты считают, что данное российско-турецкое соглашение носит временный характер.

"Радикалы все еще остаются на этой территории. Они станут провоцировать на ответные действия сирийско-арабскую армию", - отмечает военный эксперт Владимир Евсеев. "Мы пойдем к новому кризису с Анкарой. Однако сейчас ситуация принципиально другая. Военный потенциал Турции ограничен. Второй раз в Идлибе она уже не пойдет на столь наглое поведение, поскольку масштабы потерь могут быть крайне большими", – сказал эксперт во время круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.