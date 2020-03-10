"Республика Армения": На границе турки ходят хмуро

Опасения экспертов по поводу возможного шантажа Турцией России за неудачи в сирийском Идлибе на направлении азербайджано-арцахского конфликта стали обретать реальные очертания 6 марта. В ночь на 6 марта, около 05:30, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении одной из боевых позиций на северо-восточном направлении границы Армении.

По сообщению Минобороны РА, благодаря грамотным действиям личного состава, противник, понеся потери, был отброшен на исходную позицию, оставив боеприпасы и миноискатель. Анализ действий показывает, что для данного диверсионного проникновения, осуществленного прошедшими спецподготовку военными, противник провел особые подготовительные работы. Примечательно, что для разминирования использовался миноискатель германского производства. С армянской стороны потерь нет, один военнослужащий получил легкое ранение. Азербайджанская сторона вопреки обыкновению скрывать потери, сообщила о двоих убитых.

Заметим, что попытка диверсии была предпринята буквально через считанные часы после встречи в Кремле 5 марта президентов России и Турции. Однако подготовка к ней началась за пару недель до визита Эрдогана в Москву.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.