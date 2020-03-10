"Республика Армения": Малому бизнесу - большие приоритеты

По статистике доля частного сектора в экономике Армении составляет свыше 90%, причем подавляющая часть приходится на микро-, малые и средние предприятия. По сути, это означает, что какие бы реформы ни проводились у нас, они так или иначе будут воздействовать на сектор малого и среднего предпринимательства.



На самом деле экономическая мощь любой страны определяется именно уровнем развития малых предприятий, которые зачастую более мобильны и тем самым способны решать множество разного рода задач. При этом отношение, которое демонстрируется государством к таким предприятиям, наподобие лакмусовой бумажки может показать, есть в этой стране развитие вообще или нет. Само отношение государства сводится, естественно, к наличию инструментов господдержки для малого и среднего предпринимательства. Хотя, с другой стороны, эти инструменты являются лишь частью ряда условий, которые должны быть соблюдены, чтобы малый бизнес мог развиваться на нашем рынке.

На сегодня развитию малого и среднего бизнеса в Армении придается серьезное значение с точки зрения претворения в жизнь концепции экономической революции. Именно этой теме было посвящено состоявшееся на днях во главе с премьер-министром Николом Пашиняном совещание, в ходе которого была представлена стратегия развития малого и среднего бизнеса.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.