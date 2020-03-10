"Республика Армения": Скрыть задолженность не удастся

До полного погашения долгов по линии налога на землю в Армении отныне будет запрещена продажа земельных участков со стороны физических лиц. Соответствующий законопроект о внесении дополнений и изменений в закон «О налоге на землю» был на днях принят парламентом во втором и окончательном чтении.



Основная цель новых законодательных регулирований в том, чтобы оградить новых собственников от накопленных прежним владельцем сумм и штрафов по линии налога на землю. Ранее подобного требования не предъявлялось, в результате чего новый собственник, покупая земельный участок, даже не подозревал не только о наличии больших долгов, но и довольно серьезных суммах штрафов за невыплату налога на землю. Лишь спустя какое-то время он получал справку о накопленных задолженностях и оказывался перед фактом.



Теперь же нотариусы и другие полномочные структуры обязуются при оформлении сделки при купле-продаже как земли, так и другой недвижимости требовать представление справки о выплате долгов по налогу на имущество или землю, поскольку в результате принятых НС законодательных поправок в том числе и в закон «О налоге на имущество» данная мера будет применяться и в отношении жилых помещений. Кстати, подобная практика не первый год уже принята у нас при оформлении аналогичных сделок при продаже автотранспортных средств и весьма успешно действует.



Подробности читайте в газете «Республика Армения» 11 марта 2020г.