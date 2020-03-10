El Pais: парламент Испании на неделю прекращает работу из-за коронавируса

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Ранее крайне правая партия "Вокс" подтвердила, что генеральный секретарь политической силы, депутат нижней палаты Хавьер Ортега Смит заразился коронавирусом.

Всего в Испании выявлено около 1,5 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - примерно 800.