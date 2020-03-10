У прибывших из Италии граждан не обнаружено симптомов инфекционных заболеваний

Ни у кого из 40 человек, прибывших из Милана в Ереван 10 марта в 13:10 по местному времени, не было симптомов инфекционных заболеваний - жара, лихорадки, кашля. Об этом сообщили Арменпресс в Инспекционном органе здравоохранения и труда.

В аэропорту “Звартноц” Инспекционный орган здравоохранения и труда осуществляет усиленный контроль в соответствии с междуанродными здравоохранительными правилами.

Прибывшим из Италии и других очагов риска заражения гражданам измеряют температуру, проводят внешнее обследование, а также для них заполняются адресные карточки, которые предоставляются поликлиникам для осуществления дальнейшего надзора за здоровьем этих людей. Прибывшие из Италии граждане были вывезены из аэропорта по отдельному выходу, также их багаж был выдан в отдельном месте, чтобы исключить контакты. Затем в установленном порядке была осуществлена дезинфекция.

Министерство здравоохранения Республики Армения, исходя из ситуации, обусловленной распространением коронавируса, призывает возвращающихся из Италии, Франции, Германии, Испании, Японии, Китая, Ирана, Южной Кореи в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться.

МИД Армении призывает воздержаться от визитов в Италию. “Учитывая предпринятые властями Италии меры для предотвращения распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19), призываем граждан Армении строжайшим образом воздержаться от посещения Италии, а находящихся в настоящее время в Италии граждан Армении призываем немедленно прервать путешествие и вернуться в Армению. Мы призываем граждан Республики Армения поддерживать постоянную связь с посольством Армении в Италии”, - говорится в заявлении МИД.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса. Речь идет о запрете на перемещение без уважительных причин. К таковым относятся рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.

Как уточняется, принятые карантинные меры, касавшиеся ранее только северной области Ломбардия и ряда провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, отныне распространяются на всю территорию страны. Это означает закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.

До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.