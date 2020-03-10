Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Майли Сайрус отказалась от благотворительного концерта в Австралии из-за коронавируса

Майли Сайрус отказалась от благотворительного концерта в Австралии из-за коронавируса

Американская певица Майли Сайрус из-за угрозы распространения коронавируса нового типа отказалась от участия в благотворительном концерте в рамках мирового тура Bushfire Relief в поддержку усилий, направленных на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Согласно рекомендациям местных, федеральных, государственных и международных органов власти, в том числе Центров по контролю и профилактике заболеваний [США], снизить потенциальные риски для здоровья человека с целью противодействия существующему в настоящее время глобальному кризису в области здравоохранения (на фоне распространения нового коронавируса - прим ТАСС), мы отказываемся от нашей поездки в Австралию для участия в шоу", - написала американская исполнительница во вторник на своей странице в Twitter. Сайрус отметила, что продолжит жертвовать средства на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии.

Благотворительный концерт должен был состояться в пятницу, 13 марта, в австралийском Мельбурне, однако после решения Сайрус не принимать в нем участие организаторы мероприятия полностью отказались от его проведения, отмечает газета The Guardian.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации