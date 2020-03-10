Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Сам фильм и трейлер к нему уже доступны на официальном российском канале Apple на YouTube. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник ТАСС в компании.

Совместный проект Apple и Эрмитажа длиной более пяти часов представляет собой прогулку по музею, где зрителю представлены 45 залов и почти 600 произведений искусства. Этот фильм - попытка запечатлеть один день из жизни музея, рассказывает режиссер проекта Аксинья Гог. По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, такой эксперимент показывает новый взгляд на музей.

"Кино подготовлено с использованием самых современных технологий, но при этом показывает классический музей и классическое искусство.

Показывает, казалось бы, "обычный" Эрмитаж, но под необычным углом. Все это - следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность", - добавил Пиотровский.