В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500

Общее число заразившихся новым коронавирусом в Швейцарии приблизилось к 500. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным на 12.00 (14.00 мск), в Швейцарии зарегистрирован 491 случай COVID-19. У 476 человек вирус подтвержден лабораторно, еще 15 ожидают повторной проверки.

На первом месте по числу заболевших находится кантон Тичино (91 человек), за ним следует кантон Во (76 человек), Женева (53 человека) и кантон Цюрих (44 человека).

Также подтверждена третья смерть от нового коронавируса. Жертвой стала женщина старше 80 лет, проживающая в кантоне Тичино.