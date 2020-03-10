Эрдоган заявил, что предложил Путину участвовать в разработке месторождений нефти в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что он предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно поднять экономику Сирии при помощи сирийской нефти. С таким утверждением он выступил в беседе с журналистами на борту своего самолета во время перелета из Бельгии в Турцию. Фрагменты этого интервью публикует во вторник телеканал CNN Turk, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Конечно, для нас это очень важно. В Камышлы (город Эль-Камышлы в провинции Хасеке - прим. ТАСС) есть запасы нефти. Запасы также есть в Дейр-эз-Зоре, здесь террористы (курдские формирования "Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) эксплуатируют ресурсы, - сказал он. По утверждению турецкого лидера, на эти месторождения "есть планы у США", а на месторождение в Эль-Камышлы - у РФ. "Я сделал Путину следующее предложение: "С помощью полученной отсюда нефти мы сделаем подрядную компанию, и если вы финансово поддержите, то давайте поднимем разрушенную Сирию на ноги", - сказал Эрдоган. По его утверждениям, Путин не дал на это ни положительного, ни отрицательного ответа.

При этом Эрдоган выразил готовность "сделать аналогичное предложение [президенту США Дональду] Трампу в случае, если" на это согласится Россия.