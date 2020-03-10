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Военная полиция в воинских частях проводит неожидаемые проверки

Военная полиция в воинских частях проводит неожидаемые проверки

Сотрудники военной полиции с 29 февраля в воинских частях проводят внезапные проверки по обнаружению мобильных телефонов (смартфонов) на операционных системах. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, до этого времени было обнаружено и зарегистрировано более тысячи таких телефонов.

Параллельно с проверками представители правоохранительных органов в ряде воинских частей проводят и разъяснительную работу по борьбе с криминальной культурой в Вооруженных силах, повышению правосознания военнослужащих в межличностных отношениях.

Подобные мероприятия, осуществляемые военной полицией МО Армении, будут носить продолжительный характер.

Напоминание: военнослужащему разрешается иметь обычный мобильный телефон, не имеющий возможности видеозаписи, записи, фотографии и интернета, которым он может пользоваться только в свободные часы, предусмотренные распорядком дня.


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БелТА


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