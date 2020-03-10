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Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло более чем на 300

Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло более чем на 300

Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось почти на 350 и достигло 782. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

"Автономное сообщество Мадрид фиксирует 782 положительных [теста] на коронавирус", - говорится в сообщении.

В понедельник власти автономии информировали о 436 инфицированных и 16 погибших. Ранее было объявлено о закрытии всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция.

Всего в Испании выявлено около 1,4 тыс. заболевших, 35 человек умерли.

 


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БелТА


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