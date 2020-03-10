В Чехии запретили акции с участием свыше 100 человек и закрыли школы

В связи с распространением заболеваний коронавирусом правительство Чехии приняло решение запретить со вторника проведение любых общественных мероприятий с участием свыше 100 человек, а также закрыть начальные и средние школы и вузы, сообщил во вторник на пресс-конференции после заседания совбеза республики премьер Андрей Бабиш.

"Принимая во внимание развитие ситуации с коронавирусом в Европе, мы приняли решение о новых чрезвычайных мерах. С 18.00 (20.00 мск) вторника запрещены все кино-, театральные, музыкальные, спортивные представления, религиозные акции и прочие мероприятия с участием свыше 100 человек", - сказал Бабиш.

Кроме того, премьер заявил о запрете учащимся начальных и средних школ, технических училищ и вузов посещать свои учебные заведения, отметив, что детсадов это решение не касается, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам премьера, данное решение правительства, принятое пока на неопределенное время, не касается работы судов, госучреждений и парламента.

Ранее во вторник глава минздрава республики Адам Войтех сообщил, что в Чехии в настоящее время зарегистрированы 40 больных вирусом COVID-19.