Второй замминистра Грузии отправился в самоизоляцию из-за коронавируса

Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе находится в самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили на специальном брифинге.

По словам Давиташвили, у члена семьи Нозадзе подтвердился коронавирус, у самого замминистра наличие вируса не подтвердилось, но тем не менее он поместил себя в самоизоляцию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Господин Юрий воздержался от публичных встреч, совещаний и брифинга. Он находится в самоизоляции, что подтверждает его высокую гражданскую ответственность ", - заявил Давиташвили.

Ранее о самоизоляции заявили заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и председатель комитета по аграрным вопросам парламента Отар Данелия.

К 10 марта коронавирус в Грузии выявлен у 15 человек. Но руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе не исключает, что количество инфицированных новым коронавирусом в стране возрастет.