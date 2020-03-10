Министерство ТУИ исключает метод представления премии как части де-факто получаемой зарплаты

Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения исключает метод представления премии как части де-факто получаемой зарплаты сотрудников в компаниях, действующих в его подчинении, а также четко фиксирует размер де-факто получаемой зарплаты. Как передает «Арменпресс», об этом сказал замминистра Акоп Варданян на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам на обсуждении текущего заключения аудиторской палаты относительно финансово-экономической деятельности Ереванской ТЭЦ.

Председатель комиссии Мане Тандилян поинтересовалась, как получается, что на Ереванской ТЭЦ премии выше, чем зарплаты по ставке.

Замминистра отметил, что с тех пор, как он начал работать в министерстве, в компаниях, действующих под ведомством министерства, действует следующий принцип: “Более 50% зарплаты де-факто сотрудникам выдавались как премии. Эти люди ежегодно получали и реальные премии, один или два раза. И это явление мы постепенно устранили, например, в нескольких компаниях изменили штатные расписания, структуру, были проведены работы по оптимизации, и была определена четкая зарплата”.

Он пояснил, что если зарплата человека де-факто 500 тысяч драмов, однако 200 тысяч драмов выдавалось как премия, 300 - как зарплата, то сейчас эти 500 тысяч драмов фиксируются как зарплата. Варданян отметил, что директорам давались большие рычаги. Директор, наказав в сотрудника, мог решить, что часть денег не выдается. “В части компаний этого уже нет, мы потихоньку идем к тому, чтобы полностью исключить это”, - заверил замминистра.