Артак Бегларян встретился с группой молодежи из Арцаха и Тавуша

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян в рамках программ общественной организации “Демократия сегодня” встретился с группой молодежи Арцаха и Тавушской области Армении во главе с учредителем и директором организации, специальным докладчиком Совета по правам человека ООН Гюльнарой Шагинян. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Арцаха.

А. Бегларян представил полномочия Защитника прав человека Республики Арцах, основные особенности и направления деятельности. Он подчеркнул, что офис Омбудсмена сформировался и действует в соответствии с известными международными принципами, в то же время сталкиваясь с различными внутренними и внешними вызовами.

Омбудсмен подчеркнул, что хотя и Республика Арцах добилась серьезных успехов в деле гарантирования прав человека, однако в этом плане и по сей день существует ряд системных проблем и трудностей. Он отметил, что для урегулирования основной части этих проблем необходимо в Арцахе развивать гражданское общество и способствовать последовательному улучшению институциональных возможностей государственных органов.

А. Бегларян обратился также и к нарушениям и ограничениям прав человека, обусловленным конфликтом с Азербайджаном и международной изоляцией Арцаха, подчеркнув, что государственная политика арменофобии в Азербайджане является угрозой и препятствием не только для жизни и безопасности арцахцев, но и для ряда других прав и свобод. Отвечая на вопрос одного из участников встречи, омбудсмен отметил, что в нынешних условиях единственным путем справедливого урегулирования конфликта и длительного мира является продолжительное усиление армянской государственности в плане безопасности и социально-экономического управления.