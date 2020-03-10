Спасатели потушили пожар на территории воинской части аэропорта “Эребуни”: пострадавших нет

9-го марта в 17:50 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле ресторанного комплекса “Ренессанс” на улице Ширака в Ереване горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на территории N-ской воинской части аэропорта Эребуни.

Сгорело 1,5 га территории, покрытой растительностью, 5 деревьев, 6 шин и 6 пустых тар топливных материалов.

В тушении пожара принимали участие и 12 военнослужащих воинской части.