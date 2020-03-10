Спасатели потушили пожар на территории воинской части аэропорта “Эребуни”: пострадавших нет
9-го марта в 17:50 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле ресторанного комплекса “Ренессанс” на улице Ширака в Ереване горит травяной участок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.
Выяснилось, что пожар вспыхнул на территории N-ской воинской части аэропорта Эребуни.
Сгорело 1,5 га территории, покрытой растительностью, 5 деревьев, 6 шин и 6 пустых тар топливных материалов.
В тушении пожара принимали участие и 12 военнослужащих воинской части.
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