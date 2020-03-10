Президент Арцаха в Гадруте провел рабочее совещание

10 марта в Гадруте президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием ответственных работников районной администрации и руководителей общин. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

На совещании присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.