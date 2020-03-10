Президент Арцаха в Гадруте провел рабочее совещание
15:58, 10 Март, 2020
10 марта в Гадруте президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с участием ответственных работников районной администрации и руководителей общин. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.
На совещании присутствовали государственный министр Григорий Мартиросян и другие должностные лица.
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