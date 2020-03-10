Распределены купонные облигации со сроком погашения 2 года объемом 10 млрд драмов
Министерство финансов Армении сообщает, что 10 марта были распределены купонные облигации со средним сроком погашения в 2 года объемом 10 млрд драмов.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства финансов Армении, спрос на облигации составил 10 млрд 100 млн драмов, удовлетворены 9 млрд 150 млн драмов, средневзвешенная доходность которых составила 6.29%.
Государственные облигации можно приобрести посредством казначейского депозитария Министерства финансов Армении онлайн на сайте: gp.minfin.am, или посетив пункты обслуживания, расположенные по следующим адресам:
Улица Амиряна 23/1
Улица Тотовенца, переулок 4
Улица Тигран Мец 24
Улица Комитаса 49 .
Доход физических лиц при приобретении государственных облигаций не облагается налогом.
Информацию о государственных облигациях можно получить на сайте www.minfin.am и по телефонам: 011 910 422 и 011 910 416.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен