Распределены купонные облигации со сроком погашения 2 года объемом 10 млрд драмов

Министерство финансов Армении сообщает, что 10 марта были распределены купонные облигации со средним сроком погашения в 2 года объемом 10 млрд драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства финансов Армении, спрос на облигации составил 10 млрд 100 млн драмов, удовлетворены 9 млрд 150 млн драмов, средневзвешенная доходность которых составила 6.29%.

Государственные облигации можно приобрести посредством казначейского депозитария Министерства финансов Армении онлайн на сайте: gp.minfin.am, или посетив пункты обслуживания, расположенные по следующим адресам:

Улица Амиряна 23/1

Улица Тотовенца, переулок 4

Улица Тигран Мец 24

Улица Комитаса 49 .

Доход физических лиц при приобретении государственных облигаций не облагается налогом.

Информацию о государственных облигациях можно получить на сайте www.minfin.am и по телефонам: 011 910 422 и 011 910 416.