Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть до $35 за баррель

Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз средней цены нефти марки Brent во втором квартале до $35 за баррель.

Также была ухудшена оценка на второе полугодие текущего года - до $40-45 за баррель, сообщается в отчете банка.

Эксперты повысили прогноз поставок из стран ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с конца марта, поскольку с 1 апреля у государств-участников соглашения не будет обязательств по сокращению нефтедобычи. "С этого момента стимулом для каждой отдельной страны станет максимизация добычи и восстановление своей доли на рынке", - говорится в сообщении Morgan Stanley.

Между тем аналитики Bank of America не исключают падения котировок Brent ниже $30 за баррель в ближайшие недели,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом они снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.