Вспышка коронавируса охватила все регионы Германии

Власти немецкого региона Саксония-Анхальт во вторник сообщили о первых четырех подтвержденных случаях коронавируса COVID-19, таким образом инфицированные есть во всех 16 федеральных землях ФРГ.

"В Саксонии-Анхальт выявлены первые четыре подтвержденные случая коронавируса", - сообщило правительство региона в Twitter.

Речь идет о четырех жителях региона. Указывается, что двое из них вернулись из Италии, один из Австрии. Всем им от 20 до 42 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего в Германии подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более трети в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Двое пациентов скончались в этом регионе накануне, они стали первыми жертвами коронавируса в Германии, еще один немецкий гражданин скончался от вируса в Египте в прошедшее воскресенье.