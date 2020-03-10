Кампания “Да” постепенно активизируется: люди должны знать, за что они будут голосовать

О ходе предвыборной кампании и применяемых политических технологиях газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с политтехнологом Рубеном Меграбяном.

- Кампания “Да” уже вступила в активную фазу, как Вы оцениваете начало агиткампании? Какие технологии применяются?

- Кампания “Да” на практике только начинается и начинается с мотивации - сказать “Да” на референдуме означает “Да” революции. Агитлистки сделаны в виде паспорта гражданина Республики Армения, можно сказать, в качестве агитационного материала. То есть, таким же образом на ту же плоскость ставится идея референдума - сказать “Да” - идея гражданина Армении и идея революции. Все это смешивается и представляется в более доступной форме, чтобы люди поняли, почему надо пойти на референдум и надо сказать и сказать “Да”. Этим и отличается сегодняшняя агиткампания, то есть здесь не столь важна содержательная часть, что гражданин должен пойти и проголосовать за то, чтобы Конституционный суд в качестве препятствия должен быть отстранен, а за то, чтобы страна продолжала идти по пути реформ.

- Чем противостоит этим действиям и пропаганде “Да” сторона “Нет”?

– Мы видим, что “Нет” - это всего лишь обратное “Да”, но почему им нечего ответить? Что они говорят? Некоторые говорят, что это незаконно, другие говорят, что это посягательство и т. д. и т. п. То есть, они больше критикуют идею референдума и не говорят, почему нужно пойти и сказать “Нет”. Есть и те, которые призывают бойкотировать референдум, о чем в публичных заявлениях уже сообщали.

- Господин Меграбян, мы вновь видим премьер-министра на передовой линии, он лично раздает “паспорта гордого гражданина”. В метро произошел инцидент с девушкой, которая разорвала буклет и выбросила его перед премьер-министром ... Что Вы скажете по этому поводу? Считаете ли Вы это ожидаемым явлением?

– Конечно, было ожидаемо, потому что, как потом выяснилось, эта девушка - ярая сторонница Р. Кочаряна, а то что она сделала, это просто выражение плохого воспитания. В конце концов, можно было отказаться, можно было отказаться и сказать: “Извините, я против этого референдума”, были тысяча и один варианты, но разорвать и выбросить перед премьер-министром, повторяю, это было выражением плохого воспитания и плохого вкуса. И это было не нормально, реакция премьер-министра была нормальной, он сказал, это тоже ваше право, и революция также для вас, а потом объяснил, что, не нужно напоминать, что произошло бы с теми, кто сделал бы такое при предыдущих руководителях.

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