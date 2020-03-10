Во Франции 30 человек умерли от коронавируса
15:23, 10 Март, 2020
Жертвами коронавируса во Франциистали уже 30 человек, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.
Накануне сообщалось, что от заболевания скончались 25 человек. Значительная часть умерших - пожилые люди, смерть которых наступила от сопутствующих заболеваний, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По последним данным, число заболевших составляет 1412 человек.
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