Во Франции 30 человек умерли от коронавируса

Жертвами коронавируса во Франциистали уже 30 человек, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.

Накануне сообщалось, что от заболевания скончались 25 человек. Значительная часть умерших - пожилые люди, смерть которых наступила от сопутствующих заболеваний, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, число заболевших составляет 1412 человек.