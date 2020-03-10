Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус

Согласно последним исследованиям американских ученых, среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5,1 дня; в течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5 процентов заболевших. Поэтому карантин продолжительностью 14 дней ученые считают вполне обоснованным. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые еще до конца не знают, насколько заразен новый коронавирус COVID-19. Отмечено несколько случаев, когда вирус передавали люди, у которых вообще не проявлялись какие-либо симптомы. Однако в большинстве случаев носитель инфекции начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появляются первые симптомы заболевания. Время между инфицированием и началом проявления симптомов называется инкубационным периодом.

Знать его продолжительность очень важно для выстраивания стратегии борьбы с распространением заболевания и определения сроков эффективного карантина. Существуют опасения, что период карантина в 14 дней для COVID-19 не достаточно длинный, и надо его продлить до 19 или 24 дней.