Эксперт рассказала, как изменился мир из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса практически изолировала ряд городов Европы и Азии, что катализировало применение цифровых технологий в ряде сфер экономики и жизни - об этом рассказала РИА Новости член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Ани Асланян.

"Офлайн-бизнес начинает переходить в онлайн, особенно в сфере образования, развлечений и розничной торговли ", - сказала она.

Эксперт также отметила, что почти треть сотрудников таких корпораций, как Amazon, Microsoft, LinkedIn, Expedia, перешли на формат работы из дома, чтобы защититься от заболевания. При этом компании заявляют, что их производительность не падает. "В связи с тем, что люди переходят на удаленный формат работы, аналитики сообщают о росте пользования видеоигр и онлайн-обучения", - добавила Асланян,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря же об отдельных цифровых решениях, собеседница агентства обратила внимание на систему, которая заработала в общественных местах и на транспорте Китая - она способна распознавать лица даже в медицинских масках.

Наблюдается также практика проведения мероприятий в онлайн-формате, в то время как множество международных деловых и развлекательных форумов по всему миру отменились или были перенесены на неопределенный срок. Также возросла роль социальных сетей, особенно в Китае - там они стали, по словам эксперта, самым эффективным каналом коммуникации между гражданами и государством.