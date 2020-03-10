Ереванская ТЭЦ накопила кредиторскую задолженность из-за своих неуставных действий

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян заверяет, что Ереванская ТЭЦ на протяжении многих лет накопляла кредиторские задолженности, которые на самом деле не имеют ничего общего с уставной деятельностью.

Как передает «Арменпресс», об этом Варданян сказал на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам на обсуждении текущего заключения аудиторской палаты относительно финансово-экономической деятельности Ереванской ТЭЦ.

“Ереванская ТЭЦ на протяжении многих лет использовалась не в уставных целях, сформировала дебиторскую и кредиторскую задолженность. Например, Ереванская ТЭЦ оформила кредит во Всемирном банке, выплатила зарплату работникам “Наирита”, затем начала погашать этот кредит за счет сумм газа, полученных по тарифу, сумму за газ она не платила. Есть безнадежная дебиторская задолженность, есть также кредиторская задолженность, которая на самом деле не имеет ничего общего с уставной деятельностью Ереванской ТЭЦ”, - сказал Варданян и подчеркнул, что эти решения были приняты на более высоком уровне - на уровне правительства.

Он отметил, что на данный момент основной долг Ереванской ТЭЦ по линии газа составляет около 30 млн долларов, а дебиторская задолженность в основном безнадежна. Он также отметил, что ТЭЦ должны “Наирит” и “Ванадзорский Химпром”. А Ереванская ТЭЦ задолжала ЗАО “Воротан”.

Варданян заверил, что комиссия по регулированию общественных услуг никогда не включала в тариф долги, связанные с уставными целями.