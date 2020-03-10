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Саудовский принц заявил, что не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с Россией в мае-июне

Саудовский принц заявил, что не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с Россией в мае-июне

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне пока нет соглашения между участниками альянса о мерах по стабилизации рынка нефти. Об этом министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Reuters.

"Я не вижу смысла проводить совещание (ОПЕК+ - прим. ТАСС) в мае-июне, которое бы лишь продемонстрировало нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал он агентству,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка", - заключил он.


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БелТА


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