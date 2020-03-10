Посольство призывает граждан Армении, находящихся в Греции, связаться с ними

Учитывая кризисную ситуацию, связанную с распространением коронавируса, посольство Армении в Греции призывает всех граждан Армении, проживающих в Греции, связаться с посольством.

“Призываем также и граждан Республики Армения предоставить информацию о них, отправив данные (имя, фамилия, место жительства /штат, город, адрес/, номер телефона) по следующему электронному адресу: [email protected]

Сообщаем также, что предоставление такой информации не создаст никаких обязательств. Связаться с посольством можно по телефону: +30 2106831130 внутренний номер: 207 с 09 00 до 16:00” , - говорится в сообщении посольства.