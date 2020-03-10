Это было сложное решение: новый тренер сборной Армении по футболу Капарос
Новоназначенный тренер национальной сборной Армении по футболу Хоакин Капарос дал свой первый комментарий после того, как возглавил сборную.
“Севилья” для меня, как дом, работа тренера - моя жизнь. Я получил интересное предложение от Хинеса Мелендеса, технического директора Федерации футбола Армении. Возглавлять сборную Армении было сложным, но сбалансированным решением. Мое желание было вновь вернуться к моей профессии” , - передает «Арменпресс» комментарий нового тренера, помещенный на сайте Cope.
Хоакин Капарос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. Он известен тренерской работой в “Атлетике”, “Депортиво” и особенно в “Севилье”. Хоакин Капарос, тренер, под руководством которого прошла большая часть всех встреч футбольного клуба “Севилья”.
В 2019 году Капарос был награжден Золотой медалью штата Севилья.
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