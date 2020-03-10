Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии

Модельер и предприниматель Джорджо Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов больницам Италии для борьбы с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что дизайнер перевел деньги трем медицинским учреждениям в Милане, а также национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас Италия — наиболее пострадавшая страна в Европе из-за вспышки коронавируса. Из-за этого премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию.