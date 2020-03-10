Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии

Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии

Модельер и предприниматель Джорджо Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов больницам Италии для борьбы с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что дизайнер перевел деньги трем медицинским учреждениям в Милане, а также национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас Италия — наиболее пострадавшая страна в Европе из-за вспышки коронавируса. Из-за этого премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации