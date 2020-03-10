Премьер-министр ответил на критику прилета в Сюник на вертолете

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что прилетел на государственном вертолете в Сюникскую область, поскольку не может отказаться от охраны, полагаемой ему по закону.

Как передает «Арменпресс», Пашинян затронул этот вопрос в ходе митинга 10 марта в Каджаране, косаясь критики по этому поводу. Я прилетел в Сюникскую область на вертолете, из Мегри приехал сюда на государственной машине, потому что не могу не приехать, поскольку согласно закону, принятому во время этих “нет-мэнов”, премьер-министр считается должностным лицом, подлежащим особой охране, и даже не может отказаться от этой охраны”, - сказал Пашинян. Премьер-министр отметил, что вертолет должен отлетать обязательные часы, и бывают случаи, когда этот вертолет летает даже без пассажиров, чтобы не испортился.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица. Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.