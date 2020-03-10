Пашинян представил причину прекращения полномочий членов КС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил гражданам причину прекращения полномочий 7 членов Конституционного суда.

Как передает «Арменпресс», Пашинян затронул этот вопрос в ходе митинга в Каджаране 10 марта.

“Относительно Грайра Товмасяна проблема – понятна. Относительно остальных членов Конституционного суда проблема в следующем: некоторое время назад Национальное собрание выступило с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства в отношении председателя суда Грайра Товмасяна. Конституционный суд рассмотрел этот вопрос и заявил, что, несмотря на то, что согласно Конституции и законам есть право возбуждать подобное дисциплинарное производство, но можно ходатайствовать лишь тогда, когда мы сами сформируем дисциплинарное производство и зафиксируем нарушение. Это означает, что КС отказывается выполнять свои функции, а остальных ветвей власти лишает реализации подобных функций”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что этим действиям Конституционного суда может дать оценку только один субъект - народ Республики Армения.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур, руководитель штаба “Да” Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, депутаты и другие должностные лица. Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.