Британские эксперты оценили влияние коронавируса на рынок нефти

"Ценовая война" на рынке нефти после распада сделки ОПЕК+ осложняется вспышкой коронавируса в мире, участникам нефтяной отрасли в условиях цен на нефть ниже 40 долларов за баррель предстоит серьезная реструктуризация бизнеса, такое мнение высказали эксперты аналитической компании Wood Mackenzie из Великобритании в связи с обвалом цен на нефть и мировых рынков.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам старшего вице-президента Wood Mackenzie Тома Эллакотта, это не первая война на рынке нефти, последнюю участники рынка наблюдали в 2015-2016 годах, когда участники картеля не могли договориться о квоте на добычу.

"Это не первая ценовая война. Но сейчас спрос на нефть ослаблен из-за вспышки коронавируса, подавляющего рост мировой экономики", - отметил он в комментарии, направленном РИА Новости.

По мнению эксперта, обвал цен может стать причиной "новой фазы глубокой реструктуризации отрасли", который будет похож на изменения, которые проходила индустрия в конце 1990-х годов.

В аналитической компании считают, что если цены на нефть будут оставаться ниже 40 долларов за баррель, то многим компаниям придется прибегнуть к жестким сокращениям расходов, заморозить запуск новых проектов, включая разведку новых месторождений.